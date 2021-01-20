Волгоградца, севшего за руль пьяным, отправили в колонию строгого режима

В Волгоградской области одного нерадивого 30-летнего водителя отправили в колонию за то, что он сел за руль пьяным. И не просто за решетку, а в колонию строгого режима. Там он по решению суда проведет 1 год и 7 месяцев.

С чем связан столь суровый приговор? Дело в том, что осужденный мужчина не впервые попался за рулем нетрезвым.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, 17 сентября 2020 года пьяного водителя едва остановили сотрудники полиции в селе Харьковка Старополтавского района. Мужчина пытался сбежать, но не сумел. Когда его доставили в полицию для проверки, оказалось, что это у мужчины уже есть судимость за вождение в нетрезвом виде. Но на первый раз ему дали условный срок. А он опять напился и сел за руль. Никаких выводов для себя не сделал. Поэтому будут объяснять доходчивее.

- Кроме срока в колонии, мужчине также запретили в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Волгоградца взяли под стражу в зале суда. Но приговор в законную силу еще не вступил, - уточняют в прокуратуре региона.