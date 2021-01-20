Новая напасть: под Волгоградом вспышка чумы свиней

Фото администрации ВО.

Эпидемиологическая обстановка в Волгоградской области в последнее время и без того не радует – коронавирус, очаги бешенства, а тут еще и новая напасть – вспышка африканской чумы свиней. Обнаружили очаг в Попковском сельском поселении Котовского района. В хуторе Романов уже ввели карантин по АЧС.

Вообще, очаги с АЧС в Волгоградской области вспыхивают регулярно, но в свете пандемии по коронавирусу любые вспышки вирусов лишь добавляют рисков в нашу жизнь. АЧС – опасное заболевание, поэтому ветеринары уже установили карантин в радиусе 5 километров от подсобного хозяйства, где обнаружили заболевшее животное. У всех, кто попал в эту зону (а это весь хутор Романов) изымут свиней для уничтожения.

В угрожаемую зону попали весь Котовский и Ольховский районы. Как следует из документа, представленного на сайте администрации Волгоградской области, в этих районах на время карантина (с 18 по 25 января 2021 года)ввели ограничения на оборот животных и продуктов животноводчества, кормов и кормовых добавок.