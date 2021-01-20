В больницы Волгограда поступило новейшее оборудование для операций на сосудах

Фото администрации ВО.

Теперь в Волгограде врачи смогут проводить уникальные операции и лечить самые сложные сосудистые заболевания. А все благодаря высокоточному оборудованию, которое поступило в волгоградские больницы.

В частности в больнице скорой медпомощи №25 установили нейрохирургический операционный микроскоп Carl Zeiss OPMI Pentero 900 и. С помощью этого микроскопа можно выполнять сложнейшие операции на сосудах головного мозга. И теперь волгоградцам не придется выезжать за пределы региона для их проведения.

А в Волгоградскую областную клиническоую больницу № 1 поступила новая ангиографическая установка экспертного класса Philips AZURION 7 m20.

- Главная его особенность этого аппарата - уменьшенная лучевая нагрузка на пациента и медперсонал. При этом врачи видят на мониторах изображение очень высокого качества, а, значит, исследование сосудов стало более эффективным. Даже самые мелкие нарушения визуализируются с исключительнои четкостью, - уточняют в облздраве. - Новыи ангиограф оборудован 3D-станциеи . Построение трехмерного изображения сосудов головного мозга помогает хирургам более точно и эффективно выполнять эндоваскулярные вмешательства при лечении аневризм мозговых артерии . Более того, новая установка оснащена системои автономнои работы. При отключении электричества в здании ангиограф сможет работать еще 40 минут, что позволит врачам благополучно завершить операцию.

Врачи 1-й больницы уже провели первые операции с использованием данного оборудования.

Добавим, до 2024 года запланировано переоснащение четырех региональных сосудистых центров и шести первичных сосудистых отделений, в том числе трех межрайонных центров в Урюпинске, Михайловке и Камышине.