Прокуратура Волгограда накажет УК и «Концессии» за отсутствие тепла у ветерана войны

За холодные батареи в квартире 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Кузнецова ответят не только коммунальщики, но и «Концессии». Прокуратура Ворошиловского района Волгограда провела проверку, по итогам которой привлекла к ответственности тех, кто допустил подобную ситуацию.

- Внесены представления в адрес руководства ООО «Концессии теплоснабжения» и ООО «УК Ворошиловского района», а также инициировано привлечение к административной ответственности указанных хозяйствующих субъектов и ответственных за подачу тепла должностных лиц, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, после аварии в котельной, которая произошла две недели назад, случился сбой, и пожилой мужчина был вынужден мерзнуть в собственной квартире. После публикаций в СМИ в дело вмешались Госжинадзор и прокуратура и администрация, которые контролировали ремонт теплоносителя. Сегодня батареи вновь стали горячими.