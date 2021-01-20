Волгоградские полицейские спасли 40 водителей из снежного плена на трассах

Зимняя дорога приводит к происшествиям. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгоградской области стоит настоящая зима. Снега по колено, мороз крепчает до 20 градусов. Такая погода в самый раз для детворы. А вот взрослым от нее радости не так много. Особенно для тех, кто проезжает наш регион транзитом. На волгоградских трассах ситуация сложная. Постоянно водители большегрузов оказываются в снежном плену. Фурам сложно взять крутые обледеневшие подъемы и спуски, на морозе отказывает и техника. На помощь дальнобойщикам приходят волгоградские полицейские. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, во время снегопада на дорогах в усиленном режиме работают инспекторы ДПС. Им и приходится приходить на выручку автомобилистам.

Так 13 января на трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский водитель большегруза «Scania» с продуктами из Оренбурга встал на 101 километре. У машины сломались топливные фильтры. Помогли отремонтировать поломку инспекторы ДПС. Однако за это время фуру засыпало снегом, выехать из которого она не смогла. Мимо проезжали военные. Их техника вытащила автотранспорт, дальнобойщик смог дальше отправиться в путь.

Всего за дни снегопадов дорожные полицейские помогли 40 водителям. Многих приходилось вызволять с помощью экстренных служб и тягачей. Некоторые машины оказывались в кювете или снежных заносов. Часто автомобили ломались, поэтому приходилось подвозить инструменты и запчасти. Многим водителям, особо переживавшим за свои транспортные средства и вверенный груз, пришлось оказать психологическую поддержку, добавили в региональном Главке МВД.