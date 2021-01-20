В Волгограде наркоман получил 3,5 года колонии за подкуп полицейского

Этому мужчине из Дубовки Волгоградской области уже 54 года, а он вместо того, чтобы внуков нянчить, тратил деньги на наркотики. В феврале прошлого года к нему нагрянули с обыском сотрудники территориального подразделения МВД, и нашли порошок массой 10 граммов. Тут же его задержали и препроводили в отдел полиции.

Но дубовчанин решил откупиться, и предложил заместителю начальника полиции ОМВД России по Дубовскому району 11 тысяч рублей за то, что тот не будет заводить на него уголовное дело, а отпустит восвояси. Однако, «страж порядка» деньги не взял, зато сообщил о взяткодателе вышестоящему руководству. В итоге мужчина лишь усугубил свое и без того незавидное положение: вместо одной статьи («незаконное хранение наркотика») в его уголовном деле появилась и вторая – «покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие».

- Сегодня суд приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщают в СУ СК по Волгоградской области.