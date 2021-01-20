В Волгограде компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения антиковидных мер

В Волгограде агропромышленную компанию жестоко наказали за то, что на предприятии не соблюдали антиковидные меры безопасности. Владельцы ООО «МегаМикс» заплатят немаленький штраф – в размере 100 тысяч рублей.

Наказание, как видите, суровое. А все потому, что компанию поймали на нарушениях повторно.

- После первичной проверки сотрудники регионального Роспотребнадзора выдали агропромышленной компании предписания о о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Но, как показала повторная проверка, ряд требований на предприятии так и не выполнили. Краснооктябрьский районным суд Волгограда, рассмотрев материалы дела, вынес решение оштрафовать компанию на вышеуказанную сумму, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

Добавляя, что пока постановление не вступило в законную силу.