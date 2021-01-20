Вольер для сотни бездомных собак достраивают в волгоградском питомнике

Проблема бездомных животных в Волгограде стоит остро, но власти стараются ее решить. В единственном муниципальном питомнике города-героя уже в феврале достроят большой вольер, который вместит сотню бродячих собак.

- В помещении площадью свыше 150 квадратных метров останется смонтировать будки и обустроить подстилки, после чего вольерный комплекс примет новых четвероногих жильцов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что по информации мэрии, в питомнике есть большой крытый комплекс, способный вместить четыреста питомцев. Для них установлены будки, есть подстилки, вода и корм. Каждый день сюда проводят 10-15 бродяг, разделяют по половому признаку и проводят необходимые мероприятия: обязательный карантин, вакцинация и стерилизация. Затем животное с биркой в ухе выпускают в привычную среду обитания (то есть туда, откуда привезли).

Помогают в этом вопросе и волонтеры – приюты «Лисена», «Твори добро». Так, в 2021 они получили субсидию в размере 3 миллионов рублей.