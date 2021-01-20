Лжебанкиры украли у врача из Волгограда полмиллиона рублей

Поток жертв лжебанкиров в полицию не прекращается. Только за минувшие сутки 13 волгоградцев потеряли свои сбережения, поверив мнимым сотрудникам банков. В общей сложности у них похитили более 2 миллионов рублей. Самую большую сумму – 500 тысяч рублей - потеряла 30-летняя врач, проживающая в Центральном районе Волгограда. Женщина, как и другие наивные землчки, поверила позвонившему ей мужчине, который сообщил ей, что с ее счета хотят списать деньги и настоял перевести все на якобы безопасный счет. Что волгоградка и сделала. А, когда поняла, что ее обманули, пошла в полицию.

В список пострадавших от лжебанкиров также попали 52-летний житель Ворошиловского района Волгограда, четыре волжанина - в возрасте 30, 37, 41 и 70 лет, 52-летний мужчина из Даниловского района, 41-летний житель Калачевского района, 44-летняя женщина из Алексеевского района, 59-летний мужчина из Урюпинского района и 46-летняя волгоградка. И только двое – 50-летняя жительница Волгограда и 52-летний мужчина из Светлоярского района не поверили мошенникам и остались при своих деньгах, сообщив о попытках кражи в полицию.