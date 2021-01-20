В 2021-м отремонтируют восемь волгоградских интернатов

Фото администрации ВО.

В 2021 году в Волгоградской области капитально отремонтируют восемь домов для престарелых и спихоневрологических интернатов. Они попали в список на ремонт в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Об этом «КП-Волгоград сообщили в администрации региона.

Как уточнили в региональном управлении соцзащиты в этот список попали Нижнечирский, Урюпинский, Нижнедобринский, Заплавлинский, Жирновский, Суровикинский и Иловатский психинтернаты, а также Абганеровский дом-интернат для престарелых. Здесь предстоят масштабные ремонты.

Отметим, что в минувшем 2020-м в Волгоградской области уже капитально отремонтировали спальный корпус Калачевского психинтерната и Царевский психинтернат в Ленинском районе. Там обновили крышу и фасад здания, полностью заменили инженерные сети, отремонтировали и помещения внутри.

- Обустроили комнаты для гостей, которые пребывают в отделении милосердия, а также приемный и медицинский блоки, - уточняют в областном управлении соцзащиты.

Напомним, что Волгоградская область попала в число пилотных регионов, где начали внедрять новые технологии комплексной и непрерывной поддержки людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья.