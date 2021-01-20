В Урюпинске пьяная женщина за рулем «Лады» врезалась в полицейскую машину и уехала

За сутки сотрудники ДПС задержали 24 водителя подшофе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

19 января наряды ДПС поймали 24 водителя из Волгоградской области, которые рискнули сесть за руль в пьяном виде. Одной из них стала 32-летняя автоледи: будучи нетрезвой, женщина на «Ладе Гранте» умудрилась врезаться в полицейскую машину. И вместо того, чтобы ответить за нарушение закона, она решила просто уехать. Конечно, ее задержали.

- Составлены административные материалы за оставлением места ДТП и нетрезвое вождение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что шесть из задержанных автомобилистов рискуют стать фигурантами уголовных дел, так как сели за руль, не имея водительских прав (их ранее лишили за пьяное вождение).

Волгоградцев призывают не оставаться равнодушными к проблеме и сдавать нарушителей в руки правоохранительных органов. Сделать это просто: стоит лишь позвонить по номерам 8(8442) 30-48-41 или 33-24-27 и сообщить имеющуюся информацию.