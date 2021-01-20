Дело о взрыве газа в доме на Санаторной передали в суд Волгограда

Кировский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело по факту взрыва газа в одной из квартир жилого дома №16 по улице Санаторной в Волгограде. Инцидент произошел 27 октября прошлого года, когда сотрудники фирмы «Инженерный центр «Техносервис» запускали котел. Во время работ слесарь Иванютин обнаружил воздушную пробку и решил сам ее устранить. Несколько попыток оказались неудачными.

- Иванютин отсоединил газовую трубку от газового котла, после чего стал осуществлять продувку газового стояка в кухне, допустив утечку газовоздушной смеси, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Из-за искры случился взрыв на кухне: пострадали присутствовавший во время работ контролер газовой службы и 23-летняя хозяйка квартиры. Обоих госпитализировали в больницу, однако девушка скончалась.

В отношении Иванютина возбудили уголовное дело («выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В ближайшее время служитель Фемиды решит судьбу обвиняемого.