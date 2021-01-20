В Волгограде выбрали двух подрядчиков для ремонта еще 27 дорог

Двух подрядчиков для 27 улиц уже выбрали. Фото: Мария ЛЕНЦ

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Волгограде продолжают ремонтировать проблемные улицы. В прошлом году привели в порядок около сорока магистралей, в этом работы будет не меньше. Подрядчиков для 27 объектов уже выбрали – это предприятие «ДСЭР Советского района» и еще одна фирма - «ДорСтрой-34».

Первые приведут в порядок большую часть дорог из списка (отметим, он может расширяться в зависимости от финансирования). Всего 16 улиц: в Ворошиловском районе (Социалистическая, Кузнецкая), Советском (35-я Гвардейская, 25 лет Октября, Калининградская, участок по Авиаторской), Кировском (Курчатова, Шекспира, Майская переулок Советский, улица Зины Маресьевой, Лавровая, улица Ивана Федорова) и в Красноармейском (Бутурлиновская, Кооперативная).

Вторая организация - «ДорСтрой-34» - займется остальными улицами: в Тракторозаводском районе (переулок Ногина), Краснооктябрьском (улица Ольги Форш), Дзержинском (улица Полины Осипенко, Рионская, Пермская, Кубанская, Карла Либнехта, Городнянская), в Центральном (Дымченко и Чапаева).

- По мере включения в список объектов для реконструкции, муниципалитет объявляет аукционы на подбор подрядных организаций по ее выполнению. В декабре 2020 года завершился первый аукцион по отбору подрядных компаний для восстановления 13 дорог, - добавили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

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