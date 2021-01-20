В Волгоградской области невнимательные водители сбили девочек 7 и 9 лет

Девочек госпитализировали с травмами. Фото: Юлия Данильченко

20 января волгоградские автомобилисты спровоцировали три серьезных аварии, в которых пострадали в том числе дети. Из-за невнимательных водителей на больничные койки отправились девочки 7 и 9 лет, которые попали под колеса легковушек.

Одно из ДТП произошло в Дзержинском район Волгограда: днем 26-летний парень за рулем «Датсун» на улице Космонавтов у дома №33А/1 наехал на школьницу.

- 9-летняя девочка выбежала на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Вечером в Котельниково под «Ситроен» попала 7-летняя девочка. Она не нарушала ПДД, переходила дорогу по «зебре», однако 54-етний водитель ее не заметил и сбил. В итоге приехавшие врачи увезли малышку в медучреждение.

По всем фактам проводятся проверки.