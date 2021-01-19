В этом году волгоградские футбольные фанаты не увидят в составе сине-голубых своего любимчика - игрока «Ротора» Олега Николаева. Он все-таки переходит в астраханский «Волгарь». Сегодня, 19 января, слухи о переходе Николаева официально подтвердили в пресс-службе сине-голубых.- Олег Николаев переходит в «Волгарь» на правах аренды Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/2021, - уточнили в волгоградском клубе.Напомним, что Олег Николаев один из немногих в нынешней команде, кто вырос и учился в Волгограде. Он был «своим». Воспитанник волгоградской футбольной школы попал в основной состав «Ротора» в 2016-м году, и прошел с командой путь от ПФЛ до Тинькофф Российской Премьер-Лиги.- В составе «Ротора» Николаев провел более ста матчей и забил 10 голов, - добавляют в клубе.Но в последнее время Олег редко появлялся на поле, поэтому решил перейти в клуб, где у него будет больше игровой практики.Отметим, что «Ротор» покинул еще один волгоградец (точнее уроженец Камышина Волгоградской области) Кирилл Колесниченко. «Ротор» отдал его в субаренду в «СКА-Хабаровск».