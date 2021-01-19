В Волгограде под суд пойдут 13 участников преступной группировки, которая устроила «бизнес» на топливе. Точнее зарабатывали на том, что недоливали бензин водителям на заправках. А все благодаря вирусной программе, которую разработали два волгоградца – 67-летний и 49-летний мужчины.- Эта программа «экономила» на заправке машин на АЗС. Клиентам не доливалось топливо в размере от 1,5 до 5 процентов. Излишки участники ОПГ потом реализовывали вне кассового учета, - раскрывают подробности мошеннической схемы в волгоградской областной прокуратуре.Помогал «хакерам-бизнесменам» 43-летний мужчина, который помог им установить вредоносную программу на АЗС в Саратовской и Ростовской областях, где у него были знакомые администраторы на заправках.«Поработать» дельцы успели с апреля по июнь 2018 года, пока их не накрыли сотрудники волгоградского УФСБ. В преступную группировку вошли, помимо разработчиков программы, еще 6 мужчин и 4 женщины – администраторы на АЗС.- Свою вину сообщники полностью признали. Прокуратура Волгоградской области уже утвердила членам ОПГ обвинительные заключения. Уголовное дело будет рассматриваться в Первомайском райсуде Ростова-на-Дону, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. – Грозит обвиняемым до 5 лет колонии.