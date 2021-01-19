Расследованием уголовного дела, которое завели после трагического ЧП в Волжском, где из-за порыва теплотрассы погибли два человека, займется центральный аппарат СК РФ. Сегодня глава ведомства Александр Бастрыкин дал соответствующее поручение в ходе оперативного совещания с руководителями региональных СУ СК.- Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства для наиболее полного исследования всех связанных с происшествиями обстоятельств. Кроме того, он поручил подключить к расследованию трагедии, произошедшей в Волжском, Главное управление криминалистики (Криминалистический центр) СК России, - сообщают в пресс-службе следственного комитета РФ.Напомним, трагедия произошла в Волжском Волгоградской области 3 января 2021 года. На перекрестке улиц Мира и Оломоуцкая рванула теплотрасса диаметром 600 мм. Кипяток хлынул на проезжую часть и тротуар. Пострадали четыре человека, которые оказались в месте порыва. Двое из них погибли в результате полученных ожогов (один умер на месте, второй скончался через неделю в больнице). По факту смертельного ЧП завели уголовное дело.