Популярность четверняшек, которые появились на свет 15 января в перинатальном центре №2 Волгограда, растет день за днем. Число подписчиков на страничке в соцсети «квадромамы» Виктории Маркович увеличивается в геометрической прогрессии – за несколько дней уже более 16-ти тысяч. Волгоградка с радостью делится своим счастьем с подписчиками, рассказывая о малышах. Пока все четверо находятся в реанимации, но ребятки крепнут.«Кирилл, который самый первый появился на свет, уже самостоятельно дышит и кушает хорошо. Обещают скоро перевести его ко мне в палату. Богдан – второй мой мальчик – маленький боец (он родился самым маленьким – всего 900 граммов). Он еще в тяжелом состоянии, но я верю, он справится.Третий – Роман – уже пытается сам дышать, но пока ему это тяжело дается. Диму – четвертого сыночка – уже перевели на сипап и будут наблюдать», - рассказывает Виктория.А пока врачи перинатального центра №2 делают все, чтобы малыши набирались сил и здоровья, волонтеры и спонсоры одаривают маму-героиню. Вчера четверняшки получили подарок от клуба «28 петель» - для них волонтеры связали первую одежку. А 12-летняя девочка из Волгограда даже связала для четверняшек четырех маленьких бычков.«Теперь эти игрушки будут лежать в кувезах малышей, напоминая им внутриутробную жизнь – пружинки имитируют пуповину, которую детки так любят захватывать ручками», - говорят в перинатальном центре.