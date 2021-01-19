Вечером 19 января 2021 года Центральный райсуд Волгограда избрал меру пресечения главе регионального управления Росимущества Юрию Ефимову. Его ограничили в передвижении и общении.Как уточнили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе волгоградских судов, Ефимову запретили покидать по ночам помещение, где он проживает (с 22.00 до 6.00 следующего дня). Кроме того, ему запретили общаться с вторым обвиняемым (главой регионального УФССП Владимиром Евстигнеевым) и со свидетелями, проходящими по уголовному делу. Также Ефимову запрещено пользоваться электронной почтой и интернетом, за исключением вызова «скорой» полиции и «аварийки».- Срок меры пресечения - до 11 марта 2021 года, - уточняют в суде. - Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.Напомним, главный пристав региона Владимир Евстигнеев хотел купить через подставное лицо арестованную элитную иномарку, выставленную на продажу. При этом уплату комиссионного сбора он хотел возложить на фирму, которая занимается торгами арестованного имущества. В качестве \\"помощника\\" в этой афере выступал глава регуправления Росимущества Юрий Ефимов. Раскрыли аферу глав федеральных ведомств сотрудники волгоградского УФСБ.