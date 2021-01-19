97-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Кузнецов на днях пожаловался, что он замерзает в своей квартире (расположенной по улице Кузнецкой в Ворошиловском районе Волгограда). А все из-за плохого отопления. Информация попала в СМИ, после чего Госжилнадзор сразу организовал проверку. Инспекторы вместе с представителями ресурсоснабжающей организации и управляющей компании пришли к ветерану и провели соответствующие замеры.- Температура воздуха в квартире Василия Кузнецова сегодня была плюс 18,7 градусов. Это в пределах нормы, но на нижней границе установленных пороговых значений, - отчитались в региональном Госжилнадзоре.Инспекторы дали поручение привести параметры теплоносителя в доме, где проживает ветеран, к нормативным значениям. А также обязали ООО \\"УК Ворошиловского района\\" выполнить регулировочные работы на системе отопления.- Контрольные замеры температуры воздуха в квартире Василия Кузнецова и на температурном узле будут проведены 20 января, - уточняют в инспекции.