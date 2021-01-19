Сегодня, 19 января 2021-го, следователи СУ СК по Волгоградской области предъявили обвинение.- В ближайшее время начнется судебное заседание, где рассмотрят ходатайство следователя регионального управления СКР об избрании меры пресечения - запрета определенных действий, - уточняют в областном следственном управлении.Напомним, на днях в Волгограде на махинациях попались сразу два руководителя федеральных ведомств – глава регионального УФССП Владимир Евстигнеев и начальник территориального управления Росимущества Юрий Ефремов. Разоблачили мошенническую схему, которую пытались «прокрутить» эти начальники, сотрудники волгоградского УФСБ. Как сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, Владимир Евстигнеев хотел через подставное лицо приобрести элитную иномарку, которую выставили на торги, как арестованное имущество. При этом Евстигнеев и Ефимов потребовали от руководителя фирмы, занимающейся этими торгами, заплатить за машину комиссионный сбор в размере 7%. За эту «услугу» они пообещали бизгнесмену свое покровительство и попустительство в дальнейшей работе фирмы.Вчера, 18 января, Евстигнееву уже предъявили обвинение и ограничили в общении и передвижении.