В Волгограде местный житель решил не зарабатывать деньги, а забирать их в одном из продуктовых магазинов. В начале января в торговый павильон на улице Елецкой в Ворошиловском районе зашел мужчина. Он не стал делать покупки, а достал из крутки пистолет и начал угрожать продавцу. Женщина, испугавшись, отдала деньги, которые были в кассе. А это около 18 тысяч рублей. Забрав наличные, преступник ушел. Сотрудники частного охранного предприятия приехали, когда мужчины уже не было. Но спустя 10 дней преступник снова решил наведаться в магазин и по той же схеме забрать выручку. Он опять угрожал пистолетом. Но теперь все пошло по-другому сценарию. В павильоне была та же продавщица, а также ее муж. Он-то и не растерялся, а воспользовался моментом, когда преступник отвлекся, обезоружил и стал удерживать до приезда росгвардейцев. А они уже, в свою очередь, отвезли злоумышленника в отделение полиции.Это был 44-летний неработающий волгоградец. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, при себе у него был пневматический пистолет. Возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина за нападения на магазин теперь грозит 10 лет тюрьмы.