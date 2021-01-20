С банком УРАЛСИБ бизнес получает новый эффективный продукт – виртуальную бизнес-карту Mastercard

Фото: банк УРАЛСИБ

Такая карта доступна любому юрлицу или индивидуальному предпринимателю, которые являются клиентами УРАЛСИБа и пользуются пластиковой картой банка. Новая виртуальная карта выпускается в Интернет-банке для бизнеса «УРАЛСИБ – Бизнес Online».

Получить такой продукт очень просто. Для этого достаточно заполнить заявку в «УРАЛСИБ – Бизнес Online», и клиент тут же получает реквизиты виртуальной карты.

Для того, чтобы пользоваться новой картой, совершая необходимые операции онлайн, нужно затем привязать ее к мобильному устройству. Это может быть смартфон, часы, планшет и другие гаджеты по выбору клиента. Привязка карты проводится через платформы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay

Виртуальной карта позволяет оплачивать товары и услуги в Интернете, а также делать покупки в магазинах через POS-терминалы с использованием мобильных устройств в любом городе или стране мира, где принимают карты Mastercard, то есть практически везде.

Но и это еще не все. Владельцы виртуальной бизнес-карты УРАЛСИБ могут зарегистрироваться в программе лояльности Mastercard Бизнес-Бонус, и получать бонусы за покупки, а также обменивать их на скидки и предложения от партнеров сразу в пяти категориях: бухгалтерия и финансы, образование и развлечения, реклама и продвижение, товары и услуги, транспорт и путешествия.

Виртуальная карта Банка УРАЛСИБ - важная часть новой комплексной экосистемы для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»