Срок домашнего ареста обвиняемой в многомиллионной взятке экс-председателю Дзержинского суда Волгограда Юлии Добрыниной продлили на три месяца. В довольно комфортных условиях по месту жительства она будет находиться вплоть до 28 марта 2021 года. При этом все наложенные запреты и ограничения сохранятся. Тем временем, дело судьи отправили в Краснодар. После того, как самоотвод взял сначала судья райсуда, а затем после ходатайства заместителя генпрокурора и Волгоградский областной суд, решать вопрос о подсудности будет Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.- В ходатайстве внимание суда обратили на участие Юлии Добрыниной в конкурсе на замещение должности председателя суда региона и возможное в связи с этим ее влияние в органах судейского сообщества Волгоградской области, - пояснили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе областных судов.Напомним, судью Юлию Добрынину поймали на многомиллионной взятке от супруги находящегося в СИЗО по делу о поджоге дома губернатора бизнесмена Владимира Зубкова. Судья пообещала «решить вопрос» о сносе «Соснового бора». Но попалась. На нее завели уголовное дело и лишили звания. Дело взял на контроль руководитель СУ СКР Александр Бастрыкин.