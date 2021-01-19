За последние сутки в Волгоградской области подтвердили 4 летальных исхода от коронавируса. От осложнений, которые вызвал вирус, скончались 4 пациента. В больницу все они попали с двусторонней пневмонией и COVID-19. Всего в регионе от ковида умерли уже 547 человек.59-летняя волгоградка при первых симптомах болезни обратилась в поликлинику. Терапевт назначил амбулаторное лечение, но положительной динамики оно не дало. Тогда женщину с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем госпитализировали в ковидный стационар при Волгоградском областном клиническом наркологическом диспансере. Но помочь ей так и не смогли. Не спасли медики 56-летнего жителя Волгограда. Но он в госпиталь при детской клинической больнице №8 оказался уже в тяжелом состоянии. У него были проблемы с сердцем.Спустя 3 дня после заболевания пошла в поликлинику 65-летняя жительница Новоаннинского района. По итогам исследования ее направили в Урюпинскую ЦРБ. У пациентки были хронические заболевание сердечно-сосудистой системы. Такие же проблемы со здоровьем были у 76-летней пенсионерки из Михайловки. При проявлениях вируса она решила заняться самолечением. Оно не помогло, тогда пришлось вызывать скорую помощь. Женщину увезли в ЦРБ.