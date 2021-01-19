Где получают молоко, которое попадает на перерабытавающие комбинаты, а затем и на стол волгоградцев? Одну из крупнейших животноводческих ферм региона во вторник посетил губернатор Андрей Бочаров. В КФХ Соловьева сейчас 1700 коров, и каждая в год дает семь тонн молока. Из него производит продукты Волжский молсыркомбинат. Конечно, сюда глава региона приехал не молока попить, а проверить, как развивается фермерское хозяйство после получения господдержки, грантов и участия в инвестпроектах, и есть ли смысл дальнейшей поддержки таких ферм.Как показала поездка, это хозяйство – один из удачных примеров эффективного использования господдержки. Благодаря грантам фермеру удалось укрупнить хозяйство, нарастить поголовье. Хозяйство участвовало в программе развития мелиорации, благодаря чему развивает и овощеводство.- Мы смотрим, как реализуются проекты и программы, решения по развитию молочного животноводства, по поддержке этого направления, которые были приняты ранее, — объяснил цель своей поездки Андрей Бочаров.Вместе с Советом по развитию АПК глава области обсудил итоги 2020 года в сельском хозяйстве. Один из показателей, которым чиновники могут гордиться – это то, что по темпу роста поголовья крупного рогатого скота наша область вышла на первое место в ЮФО, показав рост в 10%.