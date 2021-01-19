«Ротор» продолжает готовиться к весенней части сезона Российской премьер-лиги на сборах в Турции. В команде продолжаются кадровые изменения. Больше не наденет сине-голубую форму аргентинский защитник Патрисио Матрикарди. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», клуб договорился с ним о расторжении контракта. 27-летний футболист перешел в «Ротор» прошлым летом из греческого «Астераса». Однако появлялся на поле он нечасто. Матрикарди сыграл всего лишь 3 матча.Патрисио Матрикарди 7 января отметил 27-й день рождения. Также на Родине он сыграл свадьбу. Но от «Ротора» он получил «подарок» в виде расторжения контракта.Также из «Ротора» ушел полузащитник Кирилл Колесниченко. Он появился в команде в сентябре, перейдя на правах аренды из казахстанского «Кайрата». За волгоградцев уроженец Камышина провел только 4 матча. Теперь Колесниченко отправляется в хабаровский СКА. Там он тоже будет в субаренде.Напомним, ранее волгоградский клуб покинули вратарь Александр Довбня, который перешел в московское «Торпедо», и полузащитник Александр Саплинов, вернувшийся в «Ростов». Пополнился «Ротор» тремя игроками из «Астаны» Алексеем Щеткиным, Иваном Маевским и Дмитрием Шомко. Также сине-голубые арендовали у португальского «Насьонала» 22-летнего грузинского полузащитника Гиорги Арабидзе.