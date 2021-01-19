Новый физкультурно-оздоровительный комплекс вскоре появится в Дзержинском районе Волгограда. Построят его неподалеку от ТРК «Мармелад», где в последние годы вырос целый микрорайон новостроек, на улице Расула Гамзатова. ФОК рассчитан на двести человек и будет доступен для тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья. Средства на него выделили по проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». На площадке уже начались подготовительные работы, строительство спорткомплекса начнется в феврале.Как сообщили «КП-Волгоград» в облстрое, на первом этаже в новом физкультурном комплексе будет большой спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом, бадминтоном и теннисом. На втором этаже разместят небольшой тренажерный зал на десять человек и студию аэробики. Заниматься в новом ФОКе жители новостроек Дзержинского района смогут уже в 2022-м году.