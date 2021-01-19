В Волгограде настоящая зима – снег, мороз. Но такая погода радует не всех. Например, водителей и коммунальщиков. От снегопада на магистралях 10-балльные пробки, а дорожные бригады круглосуточно расчищают проезжую часть и тротуары. Прошлой ночью 19 января на дорогах работало более 90 единиц спецтехники, в том числе комбинированные машины, автопогрузчики, тракторы-щетки. За ночь коммунальщики вывезли более 1200 кубометров снега, нанесли около 600 тонн песко-соляной смеси. В городе снова шел снег, поэтому дорожники наносили реагенты по несколько раз на одни и те же магистрали. Вывозили снежные массы, которые были счищены к обочинам.Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, бригады очищали основные магистрали и второстепенные. В течение вторника продолжатся работы по очистке внутрирайонных дорог и вывозу снега. Сейчас на улицах трудятся порядка 85 единиц спецтехники, грузовики-самосвалы и погрузчики. Остановки посыпают песком около 100 человек.В мэрии добавляют, что в связи с большим количеством осадков, выпавших в Волгограде за последние дни, расчистка автодорог и тротуаров могут занять некоторое время. На многих улицах работы по уборке осложняются из-за брошенных у обочин машин. Волгоградских водителей просят не оставлять автомобили вдоль дорог.