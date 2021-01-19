В Волгограде Центральный районный суд оштрафовал компанию «Концессии теплоснабжения» на сто тысяч рублей. Поводом для разбирательства стало нарушение ресурсоснабжающей организацией законодательства в области охраны культурного наследия. Подключая новостройку на Пархоменко, 8а к системе отопления, сотрудники компании вырыли траншею прямо под окнами «Жилого купеческого дома» на Балонина, 9. Эта царицынская постройка находится под охраной государства, как и вся территория вокруг него.Экскаватор здесь работал в октябре 2020 года. Как объясняют в суде, у сотрудников коммунальной компании должно было быть разрешение работать на охраняемой территории. Любые работы здесь возможны только после ряда согласований с комитетом госохраны ОКН.- Суд, исследовав материалы, заслушав доводы сторон, пришёл к выводу о виновности ООО «Концессии теплоснабжения» в совершении административного правонарушения, - прокомментировали «КП-Волгоград» в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области. У коммунальщиков еще есть время обжаловать это постановление.