Дороги Волгограда и области из-за снегопада стали опаснее. Проезжая часть может быть местами скользкой, а спецтехника убирает снег на обочины. Поэтому магистрали стали уже. От водителей требуется предельная внимательность. Но не все ездят аккуратно. Иначе аварий бы не случилось. Накануне утром, 18 января, в Дзержинском районе Волгограда такси лоб в лоб столкнулось с автобусом №65. ДТП случилось на улице Танкистов. 26-летний водитель «Renault Logan» не справился с управлением и выехал на встречку, где и влетел в «Лиаз». Если в автобусе никто не пострадал, то таксист получил травмы. Его доставили в больницу.В Волжском в понедельник также случилась авария с участием общественного транспорта. 23-летний водитель грузовой «ГАЗели» на пересечении улиц Дружбы и 40 лет Победы должен был уступить дорогу маршрутке №246. Но не сделал этого, и в итоге машины ударились. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, скорая помощь увезла 43-летнюю пассажирку маршрутки.