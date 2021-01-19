По последним данным волгоградского Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе в шаге от эпидпорога: на второй календарной неделе 2021 года значение ниже всего на 1%. Речь идет о группе людей от 15 лет и старше. Среди них инфицированных – 66%.- Заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов: риносинтициального вируса и другими респираторными вирусами. По данным лабораторного мониторинга вирусы гриппа лабораторно не определяются, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства.Отметим, что в период прививочной кампании вакцинировались почти полтора миллиона жителей Волгоградской области: это 60% от всего населения. Волгоградцам рекомендуют в этот период года вести здоровый образ жизни, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах (маски, перчатки), побольше бывать на свежем воздухе.