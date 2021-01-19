В Волгограде скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Сгибнев. Ему было 96 лет. Александра Михайловича не стало 17 января, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В юном возрасте он встал на защиту Родины. А после войны стал работать в органах внутренних дел.Родился Александр Сгибнев в селе Городище Царицынской губернии 22 сентября 1924 года. Войну встретил школьником.- Ранним утром 22 июня 1941 года я шел в школу. Тут по радио передали, что началась война. Какая может быть после этого учеба? Мы всем своим девятым классом пошли в военкомат, - вспоминал Александр Михайлович.Но на фронт его не взяли из-за возраста. И только через год его призвали в армию. Боевое крещение Александр Сгибнев получил в Сталинградской битве в качестве рядового красноармейца, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. С берегов Волги Александр Сгибнев дошел до Таганрога, Миусского направления, Донбасса. А закончилась для него война во Львове. Все из-за трех ранений. По воспоминаниям Александра Михайловича, самое тяжелое он получил 12 апреля 1944 года.После Великой Отечественной войны Александр Сгибнев поступил на службу в органы внутренних дел Он прошел путь от инспектора Городищенской инспекции Исправительно-трудовых работ и трудоустройства УМВД Сталинградского облисполкома до начальника курса ВСШ МВД СССР. Он окончил Волгоградский педагогический институт, ВСШ МВД СССР, военное училище имени С.М. Кирова. В академии МВД Александр Михайлович работал преподавателем кафедры огневой подготовки, стал начальником курса. В 1975 году ветеран уволился на пенсию в звании подполковника милиции. Но не забыл о милиции, проводил встречи с курсантами.Александр Сгибнев был награжден двумя орденами Великой Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда».Редакция «Комсомольской правды» приносит соболезнования родным и близким Александра Сгибнева.