Волгоградцев, которые верят, что за ИТ-технологиями будущее, предлагают сыграть в игру, посвящённую искусственному интеллекту. В рамках образовательного проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» в России запустили игру, которая даёт шанс самым способным ребятам продолжить своё развитие в области ИТ.Это бесплатный проект. Надо лишь зарегистрироваться, открыть три повёрнутые рубашками электронные карточки и попытать удачу. В игре 8 карточек и 4 возможных подарка. Можно выиграть доступ к образовательному курсу одного из партнёров проекта или обзавестись другими бонусами.«Один из основных бонусов – возможность попасть на оплачиваемую стажировку в крупную российскую ИТ-компанию», - подчеркнула АНО «Русская школа программирования» Ольга Солодянникова.Принять участие может любой волгоградец.Инициаторами и исполнителями проекта стали АНО «Русская школа программирования», АНО «Социальный медиатор» и ПАО «МегаФон» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.СПРАВКА «КП»Бесплатный образовательный проект «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» стартовал в сентябре этого года. Проект объединяет 6 направлений, три больших курса, множество программ и лекций. Занятия проходят в онлайн-режиме. Для участия необходимо зайти в личный кабинет, открыть записи или включить видеотрансляцию. Все онлайн-лекции, занятия и конференции будут храниться в личном кабинете. К проекту присоединились школьники, студенты, программисты и все желающие из 147 городов и 21 страны.