«Активистка, спортсменка и просто красавица…» - это не только о героине фильма «Кавказская пленница». Подписчики в инстаграме Елены Исинбаевой также отзываются об олимпийской чемпионке. Да и сама волгоградка не раз отмечала, что если бы она не стала спортсменкой, то пошла бы в модельный бизнес. А в последнее время Елена все чаще позирует перед камерами. Сегодня вот и вовсе предложила ведущим глянцевым журналам себя любимую на обложку.«Не только люди из шоу бизнеса могут быть героями модных журналов. Я готова украсить ваши обложки», - написала Исинбаева под своим фото, отметив модные журналы.На этом фото Елена сидит, одетая во все черное, с гордо поднятой головой на высоком барном стуле, поджав под себя одну ногу. Надо сказать, что поклонники олимпийской чемпионки поддержали начинание своего кумира, оставляя под фото восторженные комментарии.