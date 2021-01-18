Сегодня, 18 января 2021 года, в Кировском суде Волгограда вынесли приговор 27-летнему мужчине, который с дружками угонял элитные иномарки. Суд отправил его в колонию общего режима на пять летОтметим, что эта «группировка» действовала в Волгограде не один месяц. Они выискивали на улицах города новенькие машины и устраивали за ними слежку. Потом с помощью специальных устройств взламывали сигнализацию, угоняли машину в подготовленные для этого гаражи, где перебивали госномера и продавали в другие регионы России.- Только в мае 2019-го эти участники ОПГ пытались похитить 8 иномарок стоимостью 5,7 миллионов рублей. Три угнать удалось, остальные пять либо вскрыть не смогли, либо завести не сумели, - уточняют в волгоградской областной прокуратуре. – Подсудимый также в апреле 2019-го пытался угнать еще три машины, но фактически похитил лишь одну.В прокуратуре уточняют, что расследование данного уголовного дела в отношении остальных участников ОПГ еще не завершено.