Сегодня главного пристава Волгоградской области Владимира Евстигнеева отправили на скамью подсудимых. Пока что ему лишь избрали меру пресечения. Суд не стал арестовывать стража порядка, а лишь ограничил в правах. В частности, ему запрещено покидать свой дом (квартиру) с 10 вечера до 6 утра); приближаться ближе, чем на 30 метров к зданию УФССП России по Волгоградской области; отправлять и получать почту, а также пользоваться интернетом и мобильным телефоном (за исключением вызова «скорой», полиции или «аварийки»). Также Евстигнееву запретили общаться с обвиняемым и свидетелями по уголовному делу.Ограничения будут действовать вплоть до 11 марта 2021 года.- Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, - уточняют в объединенной пресс-службе волгоградских судов.Напомним, главного пристава региона обвиняют по статье 290 УК РФ (часть 5 пункт «в») – «получение взятки в крупном размере». Махинацию, которую пытался провернуть Евстигнеев вместе с главой волгоградского управления Росимущества Юрием Ефимовым, разоблачили сотрудники областного УФСБ. Пристав пытался через подставное лицо купить арестованную элитную иномарку, которую выставляли на торги. При этом комиссионный сбор (7% от стоимости автомобиля) он заставлял заплатить директора фирмы, которая занималась торгами арестованного имущества. За это обещал директору свое «попечительство» - мол, никаких штрафов и санкций за нарушения. Ефимов в этой схеме выступал посредником, по нему суд решение еще не принял.