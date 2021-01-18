В Волжском (по принципу Волгограда) внедряют такую услугу в общественном транспорте, как бесплатная пересадка. Что это значит? Это значит, что если пассажир в течение одного часа совершает пересадку с одного общественного транспорта в Волжском на другой (например, с автобуса на трамвай или обратно), то за вторую поездку он может не платить. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии Волжского. Заработает такая услуга в городе-спутнике с 25 января 2021 года.Правда есть два «но»: первое (еще раз отметим) пересадку надо сделать в течение одного часа, и второе – услуга доступна только для пассажиров муниципального предприятия «Волжская автоколонна 1732».- Сумма проезда с пересадкой такая же, как и без нее – 20 рублей, -уточняют в мэрии Волжского.Уточняя, что информацию о времени приобретения билета указана на чеке, который вам выдает кондуктор.