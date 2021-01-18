Как ни печально, но коронавирус стал неотъемлемой частью нашей жизни. Не проходит и дня без новых случаев заражения. Вот сегодня, 18 января 2021 года, в Волгоградской области диагноз COVID-19 подтвердили еще у 258 жителей. Больше всего, как обычно заболевших в Волгограде – 115 новых пациентов. А вот в Волжском сегодня всего 8 человек получили положительный тест на ковид. Зато в лидеры выбились Светлоярский и Михайловский районы – там 18 и 16 новый случаев за сутки. Обогнали Волжский и еще два района – Городищенский (плюс 15) и Среднеахтубинский (плюс 11). Всего, как уточняют в региональном оперштабе сегодня коронавирус зафиксирован в 23-х районах Волгоградской области.В сегодняшнюю «ковидную карту региона» также попали Урюпинский и Ленинский (по 8 новых случаев), Еленский (7) и Котельниковский (6), Палласовский, Дубовский и Котовский (там по 5 новых заболевших). В остальных численность ковидных больных меньше, но похвастаться полным отсутствием коронавируса в районе, могут немногие.