Прискорбное известие сообщили в Волгоградском медуниверситете: на 75-м году жизни скончалась преподаватель кафедры химии Татьяна Александровна Климентьева. Ее не стало сегодня, 18 января 2021 года.2021 год только начался, а уже успел унести столько жизней – некрологи стали появляться чаще, чем какие-либо радостные новости. Вот не стало еще одной достаточно известной волгоградки. Татьяна Климентьева почти всю свою жизнь посвятила служению своей альма-матер. В ВолгГМУ она проработала 47 лет. Начинала со старшего лаборанта кафедры биохимии, потом стала там же ассистентом, затем – старшим преподавателем кафедры химии и даже завучем этой кафедры.- За время работы неоднократно была удостоена Почетных наград и премий, - пишут в некрологе сотрудники волгоградского медуниверситета. - Профессорско-преподавательский состав кафедры химии скорбит об утрате. Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин от лица всего коллектива университета выражает соболезнования родным и близким Татьяны Александровны Климентьевой.Вечная память.