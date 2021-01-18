Сегодня, 18 января 2021 года, в смертельную сатистику коронавируса включили еще трех волгоградцев. Все трое мужчины. Вскрытие подтвердило: они умерли именно от последствий COVID-19. Как уточнили «КП-Волгоград» в региональном оперштабе, один мужчина жил в Волгограде, другой – в Волжском, третий – в Новониколаевском районе.Жителю Новониколаевска было всего 52 года. Его привезли в Урюпинскую больницу в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Как ни старались медики, лучше ему не стало. Говорят, у него было хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. Сердце не пережило ковид. Врачи даже не успели установить, где, когда и как мужчина заразился.Также, как и 65-летнего жителя Волгограда. Мужчина скончался в госпитале ветеранов.А вот 61-летний мужчина из Волжского в больницу пошел сразу – едва появились первые признаки коронавируса. Он знал, что с его «букетом болезней» (хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной системы и органов дыхания) находится в группе риска. И действительно, лечение ему не помогло – ни амбулаторное, ни стационарное. Он умер в больнице №4 Волгограда.