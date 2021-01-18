Информация о задержании двух руководителей волгоградских федеральных структур появилась еще неделю назад. Потом оказалось, что они пока еще на свободе, но уголовное дело на больших чиновников все же возбудили. И вот 18 января главному судебному приставу Волгоградской области предъявили обвинение. Руководителю УФССП Владимиру Евстигнееву инкриминируют получение взятки в крупном размере, а руководителю территориального управления Росимущества - посредничество во взяточничестве.По данным следствия, главный пристав региона узнал, что на торги по исполнительному листу выставлена арестованная элитная иномарка. И чиновник не удержался – захотел купить ее через подставное лицо. Но платить 7% от стоимости автомобиля в качестве комиссии Евстигнеев не хотел. Он потребовал, чтобы эти 160 тысяч рублей выложил директор организации, которая занималась реализацией арестованного имущества. А посредником в переговорах стал руководитель местного Росимущества. Бизнесмену же за такой «пустяк» пообещали простить все будущие штрафы. Но тут в дело вмешались оперативники регионального УФСБ и главка МВД.- В суд направлено ходатайство об избрании главному приставу меры пресечения в виде запрета определенных действий, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.В ближайшие время это же ждет и второго фигуранта уголовного дела - главу теруправления Росимущества Юрия Ефимова.