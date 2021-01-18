Начальника теплового района и главного инженера коммунальной организации задержали в городе Волжском Волгоградской области за аварию на теплосетях, в результате которой четыре человека обварились горячим паром и кипятком и впоследствии два человека погибли.Как установило следствие, трубопроводу, который прорвало 3 января в Волжском, уже 36 лет. Срок службы теплотрассы, которую капитально отремонтировали в 2003 году, истекает через пару лет. На экспертизу взяли фрагмент трубы и гильзы с места аварии. В итоге специалисты пришли к выводу, что причиной прорыва стал полный коррозийный износ.Трубы принадлежат коммерческой организации и разделены на два тепловых района. Начальник участка отвечал за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотрассы. Главный инженер фирмы - за систему производственного контроля в целом. И как показала проверка, они не делали ничего для выявления и устранения повреждений, в том числе коррозии.- Именно это привело в дальнейшем к непоправимым последствиям,- рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по региону Наталия Рудник. – Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, продолжается.