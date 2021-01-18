Немало волгоградцев на Крещение Господне в ночь с 18 на 19 января окунаются в ледяную воду. Но кардиологи предупреждают – это опасно для здоровья и для жизни. Мало того, что в Волгоград пришли настоящие крещенские морозы, так еще и коронавирус никуда не делся.- Особенно опасно окунаться в ледяную купель людям, страдающим сердечно сосудистыми заболеваниями. Резкий спазм сосудов может привести к нарушению ритма сердца, резкий спазм сосудов головного мозга – это пусковой механизм к инсульту. А резкий спазм сосудов нижних конечностей, как правило, приводит к возникновению тромбоза, - рассказала заведующая поликлиникой Волгоградской областной больницы №1, врач-кардиолог Диана Марковская.Медик предупреждает, что противопоказано окунаться на Крещение всем тем, у кого есть хоть какие-то признаки респираторных заболеваний, а также переболевшим ковидом и пневмонией. Людям с хроническими заболеваниями, пожилым, беременным и детям тоже нежелательно окунаться в ледяную воду. Тем более, что в этом году даже в организованных местах для крещенских купаний не будет теплых палаток для переодевания.- Некоторые хотят этим оздоровиться, но все получается с точностью до наоборот, - предупреждает врач-кардиолог. - Наш климат для этого не подходит.А, учитывая эпидобстановку в стране и скопление людей, повышается риск заболевания и не только коронавирусом. Из-за этого несколько районов области и вовсе отказались от проведения крещенских купаний.