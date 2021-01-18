Сторонники местного времени в Волгоградской области не готовы мириться с возвращением региона в московский часовой пояс и готовятся к проведению нового референдума о времени. В ближайшую субботу, 23 января 2021 года, они вновь соберутся на площади у Царицынской оперы в Волгограде, чтобы обсудить организационные моменты.- Наше движение «Волгоградское время» организует собрание, посвященное подготовке народного Референдума по вопросу времяисчисления, - сообщили активисты. - Мы хотим, чтобы наш выбор уважали!Организаторы надеются, что на собрание придут представители профсоюзов и общественных организаций. Ведь провести референдум не так просто. Сначала придется собрать инициативную группу, затем в короткие сроки организовать сбор нескольких десятков тысяч подписей. И если у активистов все получится, то волгоградцы вновь выскажутся на референдуме, по какому времени они хотят жить.Напомним, первый за много лет региональный референдум в Волгоградской области прошел в марте 2018 года. По его итогам с октября 2018-го Волгоград жил по местному времени. Но в 2020 году депутаты решили, что пора обратно в московскую часовую зону. Провели формальный опрос, и с 27 декабря 2020 года регион стал жить по столичному времени. Однако многие волгоградцы не согласны с тем, что решение депутатов поставили выше народного референдума.