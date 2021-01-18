Кировский районный суд Волгограда приговорил 27-летнего члена ОПГ к 5 годам колонии общего режима за угон иномарок. В общей сложности банда нарушила четыре статьи уголовного кодекса. На их счету – восемь эпизодов. Три иномарки удалось угнать и перепродать в других регионах, а в пяти случаях возникли технические сложности и сделки не состоялись.- Сообщники подыскивали в различных районах города иномарки, находившиеся в эксплуатации непродолжительный период времени, взламывали штатную сигнализацию, перевозили в гаражи, где меняли знаки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.Как установило следствие, до вступления в ОПГ осужденный также трижды пытался угонять машины стоимостью почти 2 миллиона рублей. Вину свою признал по всем эпизодам. Остальные сообщники находятся в ожидании суда.