18 января в восемь утра на номер «112» поступил необычный звонок: на стадионе в городе Михайловка в Волгоградской области в заборе застряла косуля. У нее была ранена нога. В компетенцию МЧС такие ситуации не входят, но спасатели тут же бросились на место происшествия, а вместе с ними к стадиону приехал инспектор охотничьего надзора.- Мы просто не могли остаться равнодушными, тем более, когда дело касается братьев наших меньших. Они, как и люди заслуживают доброго отношения и сострадания, - прокомментировал начальник 30-ой ПСЧ 10 отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области, майор внутренней службы Сергей Дерюжкин.Убедившись, что животному ничто не угрожает, спасатели перевязали рану и выпустили на свободу. Кстати, косули в той местности не редкость: жители неоднократно видели целое семейство поблизости с парком культуры и отдыха.