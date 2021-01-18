В Волгограде уже который день картина не меняется: снегопад, десятибалльные пробки и настоящий транспортный коллапс. По отчетам мэрии, дорожники работают на износ, чистят дороги, обрабатывают их реагентами, вывозят снег. И вот опять на городских магистралях автомобили месят снежную кашу. Однако, по словам руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгоград Виталия Земцова, это куда лучше, чем ледяной накат. К полудню дорожники уже дважды прошли все основные магистрали областного центра и высыпали на дороги более 950 тонн реагентов. И образовавшаяся на трассах каша – это результат их реакции со снегом. После спецмашины начинают сдвигать образовавшуюся массу к обочинам.- Другими словами, если вы видите под колесами снежную кашу – значит, дорожные службы уже провели первый этап. Да, эта смесь затрудняет движение, делает более сложным маневрирование, но она предотвращает образование снежного наката, который действительно опасен на проезжей части, - отмечает Земцов.Именно такую технологию уборки считают более эффективной, отмечают в мэрии Волгограда. Ее применяют в большинстве крупных городов. Сейчас на волгоградских дорогах работают более сотни единиц спецтехники. А вы их видели? Пишите в комментариях.