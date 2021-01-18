Дзержинский районный суд Волгограда отсудил у застройщика ЖК «Янтарный город» (ООО «Пересвет-Юг») 268 тысяч 800 рублей за сквозные трещины в сданной квартире по улице Воронова в доме №24. Владелицей «дырявой» однушки стала волгоградка, которая заключила договор на долевое строительство в 2016 году. Деньги были уплачены, но при переезде женщина с ужасом обнаружила, что сразу в трех помещениях – коридоре, спальне и ванной – в стенах серьезные дефекты.Исправлять некачественную работу застройщик по доброй воле отказался, как и выплачивать компенсацию, тогда волгоградка пошла за справедливостью в суд. Экспертиза показала, что при строительстве были допущены явные нарушения.- В судебном заседании установлен факт наличия недостатков объекта долевого строительства, а также факт неисполнения застройщиком законодательно установленной обязанности по их безвозмездному устранению в разумный срок, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.Несмотря на апелляцию, правда осталась на стороне волгоградки.