Традиционное оперативное совещание в понедельник, 18 января, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посвятил массовой вакцинации от коронавируса. К 1 февраля 2021 прививочные центры должны быть открыты в каждом муниципалитете. А у желающих сделать прививку от коронавируса на выбор должно быть несколько удобных для предварительной записи на вакцину вариантов.На сегодня в Волгоградской области привили от коронавируса более шести тысяч человек. На этой неделе начнется массовая вакцинация населения. Заниматься вопросами организации и логистики в регионе будет специальная работая группа. Она же и определит, какие категории волгоградцев первыми получат вакцину от ковида. По словам главы региона, в приоритете – ветераны, люди с хроническими заболеваниями и инвалидностью, многодетные семьи, постояльцы соцучреждений, а также силовики, сотрудники МФЦ и сферы обслуживания.На сегодня в Волгоградской области уже более 40 тысяч заболевших ковидом, каждый день регистрируют около 260 новых случаев.